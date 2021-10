Uomo e natura, esposizione artistica di Mauro Romano

WarmtHub, lo spazio artistico culturale che vede la lobby del Warmthotel di Roma adibita ad area espositiva, presenta Uomo e Natura, un’esposizione di tele dell’artista Mauro Romano che vede la collaborazione di Federica Anna Molfese per la parte scultorea.

Uomo e Natura nasce durate il lockdown, periodo in cui l’artista prende consapevolezza di ciò che lo circonda e riscopre quell’armonia perduta con la natura, constatando quanto il contesto cittadino sia limitante per la sua espressione. Quello tra uomo e natura è una relazione controversa che va avanti da sempre e che è man mano cambiata nel corso degli anni. Se guardiamo indietro scopriamo che era un rapporto intrinseco di connessione in cui la natura era fonte di ispirazione che smuoveva i sentimenti. Dalla mitologia greca a quella romana, la natura viene costantemente descritta come personificazione e luogo ideale in cui gli uomini vivono in una continua comunanza con gli dei. Nell’epoca moderna questo contatto ultraterreno e centrale si vanifica e la natura viene vista sempre più come puro oggetto di sfruttamento. Nelle sue opere, Mauro Romano, ripropone questa relazione antica e racconta l’equilibrio ritrovato con la natura e la fusione con essa. I sentimenti che genera e le sensazioni che produce.

“La mia salvezza è stata la periferia in cui abito. Qui, durante il lockdown, ho riscoperto il contatto con la natura. Questo ha suscitato in me delle emozioni che sono riuscito a spiegare solo attraverso la pittura. È a questo punto che ho deciso di trasportare sulla tela l’incontro mistico tra Uomo e Natura”.

L’opera pittorica di Mauro Romano è materia amorfa espressa da un tripudio di colori che ispira e travolge trasportando in una realtà parallela. Romano esalta la bellezza e l’armonia delle cose attraverso un linguaggio artistico ricercato e originale.



A completare il racconto del rapporto tra Uomo e Natura troviamo le sculture di Federica Molfese. Opere in ceramica realizzate con oggetti d’utilizzo nella vita quotidiana che cambiano forma e vengono dipinti e modellati per spiegare la relazione tra l’essere umano e la natura, che sarà rappresentata da piante e fiori. Attraverso le sue sculture l’artista compirà uno studio del tema che durerà per tutto il tempo dell’esposizione e rappresenterà un crescendo dinamico di opere che man mano si aggiungeranno ad altre.



L’esposizione è fruibile presso il Warmthotel in Via Giuseppe Prezzolini, 5 – 00143 Roma Tutti i giorni dalle 10 alle 22 fino al 30 Aprile.

Sarà possibile effettuare visite guidate su prenotazione in totale sicurezza con la garanzia del protocollo anti-Covid Axy Care & Protection System applicato al Warmthotel. È richiesta l’esibizione del Green Pass per l’accesso. Per prenotazioni chiamare Mauro Romano Tel. 3401089714



Artista: Mauro Romano

Tel. 3401089714

E-Mail: info@mauroromano.com

Fb https://www.facebook.com/mauroromanoartista/?ref=pages_you_manage

Instagram https://www.instagram.com/mauroromanoartista/

www.mauroromano.com



Artista: Federica Anna Molfese

Fb @federicaannamolfese

Instagram https://www.instagram.com/federica.molfese/

Tel. 3387043943

E-Mail. federica.molfese@hotmail.com

https://www.flickr.com/photos/federicamolfese/





Per Info: https://www.warmthotel.it/warmthub

FB @warmthotel

Instagram Warmthotel_rome



Gallery















E-mail marketing@warmthotel.it

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...