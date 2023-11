"Uno su tre", women's festival

Tracy Walsh, Marsha de Salvatore, Mayil Georgi Nieto, Valentina Celentano, Fabiana De Rose, Elisa Caminada, Parysa Pourmoneshi e la compagnia Capsa Service sono le protagoniste di un universo femminile che si svela sul palco per dare luce alle sue storie, che sono storie di tutti.

Storie di violenza, di emancipazione, di vita, di mancanza di rispetto, di lotte; ma anche storie di gioia e di conquista del proprio spazio nella società. Dalla Isabel di Garcia Marquez che ripercorre un episodio dimenticato della storia della Colombia, alla grinta di una comica Italo-Americana al suo secondo one-woman show, passando per una serata di corti teatrali, ad Una su Tre che denuncia casi di violenza domestica attraverso le epoche, le culture e le lingue. Tutto quanto è donna. Tutto quanto può essere donna.

Il Teatro Multilingue rappresenta un unicum nel campo del teatro e del cinema. Multilingue significa che più lingue si mescolano in modo naturale e organico all'interno della stessa storia: un'opportunità teatrale che aggiunge unità e significato alle storie che vengono raccontate e dove non è necessario conoscere o parlare tutte le lingue che seguire e capire la storia. Il Teatro Multilingue ha realizzato un format speciale che lo rende possibile e soprattutto adattabile al contenuto dello spettacolo e anche al luogo in cui portiamo la storia in scena.



Dopo lo spettacolo, il consueto aperitivo offerto da Teatrosophia



Biglietti:

Intero: Euro 14,00+5,00 per tessera associativa/ Ridotto: Euro 11,00+5,00 per tessera associativa



Prenotazioni

Tel: 06 68801089 /353.39.25.682

info@teatrosophia.com

https://www.teatrosophia.it/index.php/le-stagioni/2023-2024?view=article&id=38&catid=9