Unla combo & big band jazz lab live al Cotton Club

Mercoledì 20 dicembre sul palco del Cotton Club andranno in scena due formazioni provenienti da due laboratori della scuola Unla Roma Nord. Si esibiranno l’Unla Combo e subito dopo il Big Band Jazz Lab diretti entrambi da Gianni Oddi e promossi dal direttore della scuola Paolo Benelli.

Le due formazioni sono nate per volontà del direttore musicale Gianni Oddi e del direttore didattico Paolo Benelli, come laboratori dell’Accademia di Musica Unla Roma Nord.

Composti prevalentemente da giovani musicisti, hanno come obiettivo, non solo la diffusione del linguaggio musicale della tradizione afroamericana, ma anche quello di porsi come anello di congiunzione e aggregazione tra musicisti provenienti da diverse generazioni ed aree artistiche, dando libero spazio a contaminazioni e libertà espressive.



START DINNER 20.30

START LIVE 22.00

LIVE SHOW €12