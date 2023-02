Mercoledì 15 marzo, concerto di musica sacra e spirituals a S.Ignazio con University of South Dakota Chamber Singers. Appuntamento mercoledì 15 marzo, con inizio concerto alle ore 21.0. L’ingresso è gratuito.

Concerto di musica sacra e spirituals nella Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola eseguito dal University of South Dakota Chamber Singers proveniente da Vermillion, South Dakota - USA.



Questo gruppo composto da 45 cantori porterà in scena un programma che comprende brani di C. Monteverdi, E Whitacre, F. Biebl, G. Gabrieli, G.P. da Palestrina, J. Arcadelt, R. Thompson, M. Hogan nonché una selezione di spiritual tradizionali afro-americani.



I Chamber Singers sono la prima ensemble vocale dell’Università del South Dakota, composta da studenti laureati e laureandi selezionati nell’intero corpo studentesco universitario attraverso audizioni. Il coro esegue concerti ogni semestre nel bellissimo campus di 110 ettari dell’Università di Vermillon cittadina situata lungo le scogliere del fiume Missouri . Annualmente effettua un tour che lo ha portato negli altri Stati americani ed in Europa. Il suo repertorio che è principalmente a cappella, spazia dalle musiche dal Rinascimento ai brani dei nostri giorni in un’ampia varietà di stili. La corale si è esibita in occasione di convegni nazionali e regionali dell’ACDA (Associazione Americana Direttori di Coro) ed ha conseguito importanti riconoscimenti per l’eccellenza raggiunta.

David Holdhusen, Ph.D. è direttore delle attività corali e professore di musica corale presso l’Università del South Dakota. E’ anche direttore dei Chamber Singers e docente di corsi per direzione d’orchestra. Ha conseguito la laurea in Educazione Musicale presso la Florida State University, in direzione corale presso la Northwestern University e in educazione musicale dal Gustavus Adolphus College. Richiesto come direttore ospite, giudice e clinico, il Dr. Holdhusen ha ricevuto un prestigioso riconoscimento dall’Associazione Americana Direttori di Coro per l’eccellenza ed il successo nel campo della musica corale.

Ha conseguito incarichi di rilievo in varie organizzazioni, incluso un mandato di presidente della sezione dell’ ACDA del South Dakota. Sotto la sua direzione i cori sono stati invitati ad esibirsi in occasione di conferenze statali e regionali, conseguendo il primo posto ed importanti premi in festival musicali in tutto il paese.



Per info – 06 53096944 338 5355979