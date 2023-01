Alla scoperta di una tra le più prestigiose università italiane in ambito sanitario: l'Open Day il 21 gennaio

Sabato 21 gennaio 2023 si terrà a Roma l’Open Day dell’Università Medica Internazionale di Roma UniCamillus, un’occasione per approfondire l’offerta formativa e visitare l’Ateneo.

UniCamillus è infatti tra le più prestigiose università italiane dedicate interamente allo studio delle discipline sanitarie e offre 2 Corsi di Laurea a Ciclo Unico (6 anni) in Medicina e Chirurgia in inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria in italiano e 5 Corsi di Laurea Triennale nelle Professioni Sanitarie: Infermieristica, Fisioterapia e Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia in lingua inglese; mentre Ostetricia e Tecniche di Laboratorio Biomedico in italiano.

Il programma dell'Open Day

Durante l’Open Day i futuri studenti e le loro famiglie potranno scoprire il Campus e assistere a lezioni e laboratori dimostrativi con la partecipazione di Docenti, Coordinatori didattici e Studenti di UniCamillus. La giornata si concluderà con una sessione di preparazione al test di ammissione in Medicina e in Odontoiatria.

L’Open Day inizierà alle ore 9.30 con l’accoglienza dei partecipanti e la presentazione dei Corsi di Laurea. A partire dalle 11.30 sono previste le lezioni di Anatomia e Istologia, la simulazione di una sala parto, i laboratori di prelievo venoso, la presentazione della strumentazione utilizzata dai tecnici di radiologia e molto altro ancora.

La partecipazione all’Open Day è gratuita ed è necessario iscriversi in questa pagina. È inoltre possibile prenotarsi ai laboratori di interesse cliccando qui.

I candidati interessati a frequentare il Corso di Laurea in Medicina e quello in Odontoiatria di UniCamillus possono iscriversi al test di ammissione entro il 1 febbraio 2023, ore 13. Il test si terrà in due date, il 4 e 11 febbraio 2023 ed è possibile partecipare anche se si frequenta il 4° superiore.



I candidati interessati a frequentare uno dei Corsi di Laurea nelle Professioni Sanitarie di UniCamillus possono iscriversi alla newsletter per restare aggiornati sulla data di apertura delle iscrizioni al test di ammissione.