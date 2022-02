Uncharted: un’epica avventura piena di azione che attraversa il mondo intero

Per milioni di giocatori PlayStation, Nathan Drake e Victor "Sully" Sullivan sono due personaggi iconici le cui storie sono state vissute attraverso le console console di tutto il mondo nella serie di videogiochi "Uncharted" che ha venduto più di 44 milioni di copie. Uncharted è un gioco di avventura ad alta azione basato su fatti storici, personaggi emozionanti, cacce al tesoro e tutti gli elementi che lo rendono eccitante per gli spettatori.

Allo stesso modo, il film Uncharted è un ritorno al classico film d'avventura, con un tocco molto contemporaneo e moderno. I suoi sono personaggi con cui non si vede l'ora di andare all'avventura e scoprire come elaborano i loro problemi e si legano l'uno all'altro.

In Uncharted, in uscita nelle sale italiane giovedì 17 febbraio gli spettatori vedranno per la prima volta il giovane e furbo Nathan Drake (Tom Holland) nella sua prima avventura alla ricerca del tesoro con l’arguto partner Victor “Sully” Sullivan (Mark Wahlberg). In un’epica avventura piena di azione che attraversa il mondo intero, i due protagonisti partono alla pericolosa ricerca del “più grande tesoro mai trovato”, inseguendo indizi che potrebbero condurli al fratello di Nathan, scomparso da tempo.

Tom Holland è stato un fan dei giochi sin da quando ha messo le mani su di loro con "Uncharted 4" nel 2016 mentre stava girando Spider-Man™:Homecoming. Potrebbe dunque essere la persona perfetta per guidare l'adattamento come Nathan Drake.