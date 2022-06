Una visione un po’ differente

Realismo e astrattismo caratterizzano le opere degli artisti di tutto il mondo che si confrontano con le tradizioni della figurazione e dell'astrazione. Queste diverse esperienze nelle arti hanno formato una narrativa coesa che incapsula visivamente gli spettatori per raccontare le storie personali dei loro autori. Gli stili stratificati delle cronache delle opere esposte presentano prospettive fresche e contemporanee su idee universali.



La mostra si svolgerà dal 10 giugno al 8 luglio, con ricevimento di inaugurazione esteso dalle 12 alle 17 con ingresso libero.

Le opere in mostra provengono da: Europe, UK, USA, Japan, Indonesia, South Korea, Australia, China, Center and South America, Canada

In mostra: Kimberly Adamis, Chadwick Arcinue, Brian Avadka Colez, Flavia Basiloni, Cristina Barr, Jonathan Berkh, Erin Bird-Johansson, Glenys Buzza, Carol Anne, Eliana Carvidón, Laura Casini, Nathanael Cox, Savas Deli, Joel Douek, Johanna Elbe, Hiroaki Furukama, Cheryle G. Galloway, Paul Hallinan, Susumu Hasegawa, Tondi Hasibuan, Akane Hiraoka, Sophie Hoath, Wioletta Jaskólska, JUSToh, Monika Katterwe, Alice Daeun Kim, Nora Komoroczki, Chikara Komura, Anya Lauchlan, Fiona Livingstone, Aurora Noir, Miguel Marin Ordenes, Anna Papadopoulou, Sal Ponce Enrile, Aina Putnina, Maria Regina Ruiz, Valeria Secret, Nataša Segulin, Belinha Silva, Luana Stebule, Christophe Szkudlarek, Taka & Megu, Angela Thouless, Lauren Tilley, Kari Veastad.