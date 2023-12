Una striscia di terra feconda alla Casa del Jazz

Il festival "Una striscia di terra feconda", presenta, venerdì 8 dicembre, un doppio appuntamento: la mattina alle 10, The Winner Is: Marcovaldo con Cristiano Arcelli, direttore, produzione originale per bambini in collaborazione con IJVAS.

The Winner is: “Marcovaldo” è una piccola suite per giovani improvvisatori che, come nel racconto di Calvino vivranno/suoneranno in quattro ambienti sonori. Un laboratorio musicale per ragazze e ragazzi dai 10 ai 15 anni. Si legge la musica e si improvvisa, si osserva e ci si adatta.

Come il protagonista dei racconti di Italo Calvino, ingenuo, sensibile, inventivo, interessato al suo ambiente e un po' buffo e melanconico. La musica descrive estratti dai quattro racconti.

Alle 21,00, il duo, produzione originale con Zoe pia, clarinetto e Cettina Donato, pianoforte. Sardegna e Sicilia, le due grandi isole del Mediterraneo, si incontrano nel dialogo sonoro in un progetto esclusivo che le unisce in nome dell’eleganza e dell’incanto, con le composizioni della pianista, compositrice e direttrice d’orchestra siciliana Cettina Donato e della clarinettista, launeddista e compositrice sarda Zoe Pia. Le due artiste si muoveranno insieme tra terra, acqua, vento e fuoco percorrendo vie ancestrali, tanto emozionanti quanto radicalmente magiche, tra identità e radici, storia e poesia.