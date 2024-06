"Una serata con" Thomas Cailley e Andrea Laszlo De Simone al The Space Cinema Parco De Medici

Lunedì 10 giugno alle ore 20 al The Space Cinema Parco De Medici di Roma torna “Una Serata con”, e per l’occasione il regista Thomas Cailley e il compositore della colonna sonora Andrea Laszlo De Simone, per cui ha vinto un premio Cesar, saranno presenti al termine della proiezione in anteprima del film “The Animal Kingdom” per incontrare il pubblico in sala. A moderare la serata, il giornalista Gabriele Niola che guiderà la conversazione.

Il film uscirà ufficialmente in tutte le altre sale italiane il 13 giugno grazie ad I Wonder Pictures, in collaborazione con Unipol Biografilm Collection e Wise Pictures.



“Una Serata Con” è il nuovo format di The Space Cinema in cui è possibile assistere a una serie di anteprime esclusive presentate da grandi ospiti in sala, come il regista o i membri del cast. Gli incontri sono sempre moderati da un host d’eccezione.



“The Animal Kingdom” narra di un futuro prossimo, in cui misteriose mutazioni trasformano gli esseri umani in ibridi animali. Émile ha solo 16 anni e vorrebbe una vita normale: la scuola, le serate con gli amici, i primi amori. Ma d’un tratto si trova a fare i conti con alcuni inaspettati cambiamenti…



È possibile acquistare i posti in sala sul sito ufficiale di The Space Cinema al seguente link dedicato: https://www.thespacecinema.it/iniziative/anteprime-esclusive



Oppure utilizzando l’App ufficiale The Space Cinema.