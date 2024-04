Una passeggiata tra le fiabe a Villa Doria Pamphilj

Si avvia alla conclusione la rassegna multidisciplinare “ITINERARI viaggio tra natura, arte e cultura”, diretta da Laura Nardi e Sonia Barbadoro: gli ultimi appuntamenti si svolgono all’aperto, a Villa Doria Pamphili (Largo 3 giugno 1849 – Roma), il 14 e il 21 aprile con due percorsi di teatro itinerante e partecipato aperti a tutti.

Domenica 14 aprile alle 11 è in programma la performance itinerante “Una passeggiata tra le fiabe” con Sonia Barbadoro, Laura Nardi, Amandio Pinheiro e Valentina Valsania. Un corteo di bambini e adulti, accompagnati da attrici ed attori, all’ascolto le più belle fiabe della tradizione italiana, da Calvino a Fedro, da Leonardo da Vinci a Straparola, Basile, Zanazzo e Gozzano. Lungo i sentieri del parco le storie si animano tra le mani dei bambini e dei ragazzi, che si trovano a vivere l’emozione di essere attori e spettatori, facilitando un rapporto libero e creativo con l’ascolto e con la lettura. La storia della villa si dipana come una grande fiaba: una storia fatta di nobili, di amori e di guerre, di arte, statue, giochi d’acqua, carrozze, cavalli, e caccia.

La rassegna si conclude domenica 21 aprile alle 18.00 con un'altra, suggestiva, performance itinerante “Il cacciatore e la fata” con Paola De Crescenzo, Simone Faucci, Laura Nardi, Amandio Pinheiro e le ragazze e i ragazzi che hanno partecipato ai laboratori di teatro proposti durante la rassegna. Il testo e la regia sono di Laura Nardi. Una passeggiata all’imbrunire, arricchita dal gioco del teatro, alla scoperta del mondo di fate e folletti nella magia della natura. “Il Cacciatore e la Fata” è uno performance che vede il coinvolgimento di attori professionisti, giovani studenti e studentesse per la prima volta sulla scena e la cittadinanza, in una esperienza di teatro partecipato, itinerante, sostenibile e inusuale, all’aria aperta, in un ambiente notturno, con l’illuminazione prodotta dagli spettatori stessi.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni: causa.ac.it@gmail.com – 3881557130 Prenotazione consigliata per i laboratori e per gli spettacoli per bambini.