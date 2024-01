"Una notte con la befana", spettacolo teatrale per bambini

Sabato 6 gennaio alle 16 presso l’Ar.Ma Teatro, va in scena lo spettacolo per bambini “Una notte con la befana” messo in scena dalla compagnia teatrale Bolle Spaziali, tratto dal libro di Rodolfo Martinez edito dalle Edizioni Il Ciliegio. Con Tina Angrisani, Piera Fumarola e Nicolas Paccaloni.



Tutto può accadere in una notte. Si possono fare incontri di ogni genere.

Dialoghi divertenti e colorati tra 2 befane e un Babbo Natale. Con l’intervento di un altro personaggio misterioso di cui non voglio svelare l’identità.

Cosa accadrà? Venite a scoprirlo insieme a noi



La particolarità di questo spettacolo è quella di unire la narrazione alla rappresentazione scenica e soprattutto ci sarà la partecipazione e l’interazione con i bambini del pubblico che si ritroveranno a far parte della storia.



Durata: 50 minuti Costo: 9 euro



Prenotazione obbligatoria