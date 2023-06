"Una bellissima serata" con Paola Minaccioni al teatro

Prezzo non disponibile

Mercoledì 28 giugno, alle 21, Paola Minaccioni sarà protagonista di "Una bellissima serata", lo spettacolo a cura di Stefano Francioni Produzioni, in programma al Teatro Tor Bella Monaca.

Lo spettacolo

Tutti i personaggi di Paola Minaccioni nati in tv, al cinema o alla Radio, arrivano sul palco per offrire uno spaccato dei nostri tempi, una surreale sequenza di caratteri che incarnano i dubbi, le paure e le nevrosi del momento. “Una bellissima serata” è uno spettacolo fuori dagli schemi che ci invita a riflettere su noi stessi e a interpretare l’assurdità della società in cui viviamo.

Razzisti inconsapevoli, improbabili assistenti telefoniche, raffinate poetesse, inappuntabili manager, fino ad arrivare alle sue imitazioni: da Giorgia Meloni a Loredana Bertè a Sabrina Ferilli: un flusso di coscienza leggero e irriverente con cui l’attrice ci conduce in un universo comico e paradossale. Paola Minaccioni si nasconde e allo stesso tempo si rivela dietro le sue incredibili maschere, melodico contrappunto a un’esperienza teatrale unica.