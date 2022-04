"Un weekend indimenticabile": ritrovarsi dopo tanto tempo

Ci sono alcuni momenti della vita che rimangono fermi nella memoria per la loro spensieratezza e avere l’occasione di riviverli è come un viaggio nel tempo, tra colpi di testa, amori romantici, amicizie fraterne.



"Un Weekend Indimenticabile" in scena al Piccolo Teatro San Vigilio, sabato 7 e domenica 8 maggio, è tutto questo.



Un viaggio di ritorno che porterà sei amici che si sono persi di vista ad incontrarsi di nuovo, dopo tanti anni, in un luogo e in un momento da scoprire insieme…



Cresciuti ma sempre i soliti, trasformati nell'aspetto ma non nello spirito, cosa accadrà tra loro? Quali emozioni rivivranno? Due giorni (e due notti) da vivere insieme, questo è il tempo che avranno a disposizione per giocare a tornare ragazzi, per raccontarsi anni di distanza e di cambiamenti, per ritrovarsi ancora o lasciarsi per sempre... ma tutto questo sarà una sorpresa anche per i personaggi in scena perché ogni cosa sarà completamente improvvisata!



Gallery











"Un weekend indimenticabile" è uno spettacolo per tutti che vi farà ridere ed emozionare. Un evento unico, irripetibile e imprevedibile e soprattutto… “indimenticabile"