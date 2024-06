Un viaggio nel tempo, dalle origini alle prospettive dell’umanità

Visita per famiglie alle Collezioni Preistoriche.



La visita alle Collezioni Preistoriche presenta un itinerario che, partendo dai cacciatori-raccoglitori ai primi agricoltori, ripercorre le storie degli esseri umani dalla formazione delle prime comunità, con le loro culture materiali, fino alla fondazione dei primi centri urbani e alla comparsa della scrittura. Una (prei)storia composta da molteplici storie e innumerevoli invenzioni culturali, organizzazioni economiche, politiche e sociali avvenute in periodi di grandi mutamenti e improvvisi o progressivi adattamenti. Un percorso di visita che comprende testimonianze materiali e scritte che raccontano aspetti fondamentali del pensiero e della vita quotidiana in quel passato remoto da cui proveniamo, e che permette di riflettere anche, a partire dalla nascita del cosiddetto Antropocene (l’era in cui viviamo), sulle trasformazioni in corso e sui possibili scenari futuri che si prospettano per le creature viventi e il pianeta che, insieme, esse co-abitano.



Visita a pagamento, oltre acquisto biglietto ingresso, con prenotazione (attivate al raggiungimento di min. 10 persone). Chiusura prenotazioni: venerdì 28 giugno, ore 14.00



Per maggiori informazioni e prenotazioni (da effettuarsi entro le ore 14.00 del venerdì precedente alla visita):



tel. 375.8323206 (martedì-venerdì, 09.00-13.00)