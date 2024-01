"Un viaggio che parte da me", mostra collettiva a cura di Rita Pascali

Dal 23 al 29 febbraio 2024 Medina Art Gallery presenta la mostra di artisti contemporanei “Un viaggio che parte da me”, a cura di Rita Pascali nella galleria di Angelo Poliziano 32-34.



Durante l’evento di opening che si terrà venerdì 23 febbraio presso la sede Medina Art Gallery di via Angelo Poliziano 32- 34 | Roma ci sarà la performance musicale del violinista Elvin Dhimitri



Il viaggio un movimento di espansione che ci porta lontano, che ci fa sognare, che ci sorprende e ci aiuta a liberarci di sovrastrutture, che ci facilita ad entrare in contatto con la nostra vera essenza.

“Un viaggio che parte da me” è una mostra collettiva di un gruppo di artisti che condividono un percorso creativo. La pittura, attraverso la tecnica del disegno, delle forme, del colore, delle luci e delle ombre ci fornisce la capacità di osservare con occhi nuovi, di vedere meglio i dettagli.

La maggior parte delle opere sono realizzate con una pittura quasi fotografica che ci permettono di immergerci nelle emozioni che l’artista ha voluto condividere.

La mostra è arricchita anche dalla pittura informale, un viaggio introspettivo di artisti in continua evoluzione, che li porta a misurarsi e a sperimentare tecniche e materiali diversi. Le opere sono il risultato di un’attenta ricerca di tecniche pittoriche che spaziano dall’affresco, alla pittura acrilica su tela, legno e gesso.

Artisti in esposizione nella mostra collettiva: Alessandra Annibali, Hilde Bianchi, Paola Bracaglia, Monica Collini, Roberta Mandara, Caterina Martone, Annamaria Milani, Maria Oddi, Rita Pascali, Carmen Sabelli. Mini personale di Massimo Santoloci, Antonella Vittorini, Maria Pia Santarelli.



In breve:

Titolo Mostra: “Un viaggio che parte da me” Opening Mostra: venerdì 23 febbraio alle ore 18:00 Durata Mostra: dal 23 al 29 febbraio 2024

Luogo: Medina Art Gallery / via Angelo Poliziano 32-34 | Roma

Contatti Medina Art Gallery

Email: info@medinaroma.com – Tel +39 06960 30 764

Website: https://ww.medinaroma.com/

Orari: Dal lunedì al venerdì ore 10:00-13:00 e 15:00 – 19:00