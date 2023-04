Un vero allevamento di cavalli ai Castelli Romani, l'evento

Per entrare in contatto con la cultura buttera, la maniera tradizionale italiana di allevare cavalli e di gestire la fattoria, imparere a riconoscere le selle e i finimenti tradizionali, ad utilizzare i bastoni e ad accendere il fuoco nella lestra (capanna di legno), sabato 8 aprile l'appuntamento è presso Equiazione a Velletri.

All'arrivo al villaggio i partecipanti saranno accolti da Butteri Contemporanei che accompagneranno all’interno della fattoria dove si allevano allo stato semibrado cavalli e vacche maremmane. Si entrerà, così, in contatto con la cultura buttera, la maniera tradizionale italiana di allevare cavalli e di gestire la fattoria, si imparerà a riconocere le selle e i finimenti tradizionali, ad utilizzare i bastoni ad accendere il fuoco nella nostra lestra (capanna di legno).

Durante l’attività si potrà comprendere meglio il modo di gestire i cavalli e di organizzare attività equestri ed entrare in contatto con il branco “unico”. E' consigliato abbigliamento comodo e adeguato all'attività (con abbigliamento pesante durante l'inverno), scarpe da trekking o stivali, materiale impermeabile durante la pioggia.

Chi vorrà potrà fermarsi a pranzo nella locanda sociale.Tutto ciò che i partecipanti pagheranno servirà per alimentare il progetto del villaggio, per costruire un vero e proprio rifugio della relazione uomo animale; un luogo di lavoro per ragazzi disabili e un'opportunità per i proprietari dei cavalli per far vivere i loro cavalli in una maniera più naturale. Il vostro contributo servirà per comprare materiali o per il foraggio degli animali.

L'attività è adatta dai 6 ai 99 anni, rivolta anche a principianti. L'esperienza è tenuta da Equiazione, associazione socia DMO Castelli Romani. Per maggiori informazioni: https://www.visitcastelliromani.it/