"Un sole giallo, Un sole verde, un sole giallo, Un sole rosso, un sole blu. Echi attraverso i Mediterranei", video rassegna al MAXXI

MAXXI Med è l’importante progetto culturale che nasce da un accordo interistituzionale tra il MiC, il MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, la Regione Sicilia, il Comune e l’Università di Messina.

A Roma il progetto viene anticipato da una ricca rassegna di opere video in programma nella videogallery del MAXXI fino a domenica 2 giugno (ingresso libero dalle 11 alle 19).

Il titolo Un sole giallo, Un sole verde, un sole giallo, Un sole rosso, un sole blu. Echi attraverso i Mediterranei, deriva dal poema L’Apocalisse araba (1980) di Etel Adnan.

Opere d’arte video, storie non raccontate e fiabe sonore dal sottosuolo, canti delle balene e tracce archeologiche moltiplicano echi e orizzonti per ascoltare e condividere le istanze espresse dalle arti nei molteplici contesti dei Mediterranei: dalle tonnare in Sicilia,all’area del Grande Maghreb, alla sezione intitolata (Un)told Stories, co-curata con Elisabeth Piskernik (Direttrice dello spazio Le Cube di Rabat, Marocco): quest’ultima presenta posizioni artistiche che mettono in discussione la costruzione della Storia e delle narrazioni ufficiali.

Protagonisti della rassegna: Randa Ali, Diana Anselmo, Fiona Banner, Carlo Benvenuto, Oli Bonzanigo, Maeve Brennan, Egl? Budvytyt?, Eleonora Castagnone, Ali Cherri, David Claerbout, Anouk De Clercq, Enar de Dios Rodríguez, Badr El Hammami, Abdessamad El Montassir, Francesco Fonassi, Marianne Fahmy, Luke Flowler, Theaster Gates, Fairuz e El Moïz Ghamma, Margo Gobbi, Joana Hadjithomas e Khalil Joreige, Laila Hida, Pierre Huyghe, Maria Laet, Giuseppe Lana, Auguste e Louis Lumière, Marcos Lutyens, Sarah Munaf, Ziad Naitaddi, P?nar Ö?renci, POLISONUM, Nour Ouayda, Julian Rosefeldt, Hanna Rullmann e Faiza Ahmad Khan, Stéphanie Saadé, Alessandro Sciaraffa, Katrin Ströbel.