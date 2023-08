"Un sogno di pace", concerto all'Auditorium Parco della Musica

Per la sua quarta apparizione alla Sala Santa Cecilia, la Filarmonica Nazionale Giovanile della Turchia presenta un programma che riflette i valori fondamentali del progetto. In particolare, la musica è un modo per entrare in contatto con il mondo e per allontanarsene.



I 75 musicisti selezionati da tutti i conservatori della Turchia aprono il concerto con un breve lavoro di Ege Gu?r sull'idea del dolore collettivo e sul potere guaritore della musica.



La tragedia che si sta consumando in Ucraina non è mai lontana dai nostri pensieri e celebriamo i 150 anni della nascita di Rachmaninoff con uno dei classici popolari più duraturi di sempre, il suo 2° Concerto per pianoforte e orchestra. La partecipazione di Anna Fedorova, nativa di Kiev, è particolarmente toccante, non solo perché la sua esecuzione dell'opera ha raggiunto 39 milioni di visualizzazioni su YouTube, ma anche per la sua posizione di

ambasciatrice musicale del suo Paese, come si è visto nel documentario della BBC "Ukranian Freedom Orchestra".



La musica di scena di Mendelssohn per la famosa commedia di Shakespeare è quanto di più edificante possa esistere: dalla scintillante Ouverture del genio diciassettenne, alla famosa Marcia nuziale.



Per concludere la serata, il grido di orgoglio nazionale di Sibelius è sicuramente ciò che si desidera ascoltare da una grande orchestra.



Programma



Ege Gu?r ?n Memoriam for earthquake victims



Sergej Rachmaninov Concerto per pianoforte e orchestra No. 2 in do minore, op. 18

***

Felix Mendelssohn-Bartholdy Sogno di una notte di mezza Estate, op. 61 (MWV M13)

• Ouverture - Allegro vivace

• Scherzo - Allegro molto vivace

• Intermezzo - Allegro appassionato

• Notturno - Con moto tranquillo

• Marcia nuziale - Allegro vivace



Gallery





Jean Sibelius “Finlandia” Op. 26