Un sacco bella: la Roma di Carlo Verdone. Visita guidata

Un tour unico nella nostra città sulle orme del maestro Carlo Verdone visitando i luoghi della sua gioventù di cui lui stesso parla e le locations dei suoi film per scoprire com’erano ieri e come sono oggi. Un omaggio doveroso a Carlo Verdone che, baluardo della romanità, è nel cuore di tutti noi grazie alle sue pellicole oramai celeberrime. Con la nostra guida trascorrerete un paio d’ore piacevoli all’insegna delle curiosità e del divertimento che vi ricondurranno ai primi anni ’80. Attraversando le vie e i rioni Regola, Trastevere e Ripa legati all’adolescenza dell’attore romano, racconteremo simpatici aneddoti dei suoi film e della sua vita.

Per questa visita NON occorre Green Pass



Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: Piazza Santa Maria in Trastevere – davanti la Chiesa

Quota di partecipazione: 12€ ridotto convenzionati, o WeKard, 14€ intero, 10€ under 18, gratuito under 6

Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it o chiama 3343006636 - 0651960876



Div. abili: assenza di barriere architettoniche

