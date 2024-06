"Un ponte per Gaza", concerto per la pace

"Un ponte per Gaza" è il concerto benefit per promuovere la pace, i diritti umani e la solidarietà tra i popoli che si svolgerà il 28 giugno, alle 19,30 presso Acrobax a Roma

In occasione di un nuovo progetto umanitario “Acqua per Gaza”, un gruppo di Artisti, studiosi socio-culturali e musicisti aderenti all’Associazione “K.A.I. – Kollettivo Artisti Indipendenti – ha deciso di riunirsi a Roma in solidarietà della popolazione civile di Gaza. Il progetto nasce insieme all’Associazione “Un Ponte per” che da circa trent’anni è attiva in ambito sociale, culturale, umanitario attraverso campagne di informazione, progetti di cooperazione, programmi di peacebuilding, costruzione di reti per la giustizia sociale per i Paesi colpiti dalle guerre e dalla negazione dei diritti umani.

L’ultimo progetto è la campagna solidale Acqua per Gaza che si propone di donare, con la collaborazione libera di tutti coloro che parteciperanno al Concerto, acqua pulita e potabile essenziale al fabbisogno di 2000 famiglie e a sostegno delle poche attività agricole rimaste.

Si alterneranno sul palco alcuni musicisti dell’underground italiano: Andrea Ra, Enrico Capuano & La Tammurriata Rock, The Niro, Ardecore, Raina (Villa Ada Posse), P38 Punk, Il Ciclo di Bethe, MOM quartet & Quintet, DJ SET: Amptek Alex Marenga & H501L.

Ma non solo musica, ci saranno anche interventi di Associazioni, attivisti, giornalisti che da anni operano dinamicamente in ambito sociale, per la tutela dei diritti fondamentali: Un Ponte Per, Kulturjam.it, Multipopolare, Ottolina TV, Sanitari per Gaza, Alberto Fazolo, Samir Al Qaryouti (Al Jazeera). Ingresso libero e gratuito. Dalle ore 19.30 in poi.