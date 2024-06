Un pomeriggio da archeologo - Lettura, visita e laboratorio sulle Collezioni Preistoriche

Un pomeriggio dedicato a bambini e bambine per scoprire e sperimentare il lavoro dell’archeologo. Attraverso la lettura di un albo illustrato inizieremo a conoscere alcune storie e racconti della “Preistoria” e, con la guida di un’archeologa, osserveremo in particolare i reperti della Grotta Guattari del Circeo. Vedremo come si svolge il mestiere quotidiano dell’archeologo e scopriremo cosa possono raccontarci i manufatti della vita quotidiana dei nostri antenati, sperimentando insieme uno scavo archeologico didattico, dove troveremo oggetti ancestrali e proveremo a interpretarli.



Attività per bambine/i e famiglie (età consigliata dai 6 agli 11 anni)

Prenotazione obbligatoria (attivate al raggiungimento di min. 10 bambini/bambine)



Lettura gratuita a cura dei Servizi educativi del Museo + Visita e laboratorio di Scavo archeologico a cura di AbIntra a pagamento (oltre acquisto biglietto ingresso).





e-mail: didatticamuciv@abintra.it | tel. 375.8323206 (lunedì-venerdì, 09.00-14.00)