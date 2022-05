"Un pomeriggio con la Nuova Arca" al Mercato Laurentino

Sabato 14 maggio dalle 15.30 alle 20, con il patrocinio del Municipio Roma IX, la collaborazione della Biblioteca Laurentina, del Cav di Spinaceto si presenta al Mercato Laurentino, in via Francesco Sapori, 57, “Un pomeriggio con La Nuova Arca”, incontri, laboratori per i bambini, degustazioni e musica per sostenere il progetto del Box 36 del Mercato Laurentino che ospita la società agricola impresa sociale di Castel di Leva.

La Nuova Arca è una cooperativa sociale nata con l’obiettivo di accompagnare persone in condizione di fragilità (donne sole con bambini, migranti, persone con disabilità) verso l’inclusione e la piena affermazione della propria dignità umana. Nel 2012, dalla coltivazione di circa quattro ettari contigui all’area della casa-famiglia, inizia l’avventura de La Nuova Arca Società Agricola Impresa Sociale a .r.l., una impresa sociale certificata biologica, la cui missione è l’inclusione lavorativa di persone in difficoltà sul mercato del lavoro, la produzione biologica e la sensibilizzazione comunitaria alla dignità del lavoro e alla biodiversità.

Il Box 36, luogo di vendita dei prodotti ortofrutticoli de La Nuova Arca ma anche di altri prodotti biologici (carne, formaggio, pane) di fornitori amici, è anche punto di ritiro per chi preferisce fare la propria spesa online, sul sito www.agrisociale.lanuovaarca.org.

Sabato 14 maggio La nuova Arca si apre al territorio e festeggia anche l’arrivo del caldo e dei gelati Biolà al Box 36. Da un pomeriggio dedicato ai bambini, con le letture animate a cura della Biblioteca Laurentina, giochi e laboratori a cura della Libera Scuola Steineriana Janua e una merenda bio, si arriverà alle letture di poesie al femminile di Giorgia Palmucci a cura del Cav di Spinaceto all’aperitivo con la musica dal vivo dei PataPalo con musica latin, gipsy e flamencofusion con Simone Medori (voce e chiatarra), Andrea Alunno (chitarra), Antonio Merola (percussioni).

Saranno presenti all’evento: Titti Di Salvo – presidente del Municipio Roma IX; Augusto Gregori - vice presidente Municipio Roma IX (delega alle attività produttive, commercio e turismo); Luisa Laurelli - assessore alle Politiche Sociali e della salute, Terzo Settore e Democrazia Legalitaria Municipio Roma IX; Paola Vaccari - presidente Commissione pari opportunità Municipio Roma IX; Tamara Temperini – responsabile del Centro Antiviolenza di via Stame.

Il programma

dalle 15.30 con letture per bambini a cura della Biblioteca Laurentina per bambini dai 3 ai 6 anni, dalle 16.00 laboratori per bambini dai 6 agli 11 anni.

ore 17.00 merenda bio

ore 17.30 letture a Cura del Cav di Spinaceto con l'attrice Giorgia Palmucci

dalle 18.30 aperitivo musicale con PataPalo (latin, gipsy, flamenco fusion) Simone Medori (voce e chitarra, Andrea Alunno (chitarra), Antonio Merola (percussioni);

Per informazioni ulteriori scrivere a info@lanuovaarca.org o contattarci al numero 3939929813