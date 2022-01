Un paese mille paesaggi, la mostra fotografica al Museo delle Civiltà

La grande mostra fotografica al MuCiv-Museo delle Civiltà racconta l’Italia attraverso l’immagine dei paesaggi e delle sue montagne, anche quelle meno conosciute. Le 53 foto a colori di grande formato esposte sono state realizzate da L’Altro Versante, un collettivo di tre fotografi e un regista, Maurizio Biancarelli, Bruno D’Amicis, Luciano Gaudenzio e Marco Rossitti.

L’Altro Versante è un progetto nato nel 2014 dal desiderio dei tre fotografi e del regista di riscoprire attraverso il mezzo della fotografia il patrimonio naturale italiano e le montagne in particolare, per celebrarne la bellezza e la varietà e per sensibilizzare il grande pubblico alla loro salvaguardia. Sono state selezionate 100 diverse località tra le venti regioni italiane, dal Monte Bianco alla Sicilia, dalle Dolomiti a Campo Imperatore, scegliendo sia luoghi molti noti considerati da nuovi punti di vista, sia realtà remote e semi-sconosciute.

La mostra presenta inoltre un percorso multimediale, una selezione di foto infatti, è dotata di un QR code da cui i visitatori possono accedere a video e interventi dei fotografi che raccontano il contesto dove sono state scattate le fotografie. In occasione della mostra sono esposte anche collezioni etnografiche del Museo provenienti dalla mostra di Etnografia Italiana di Roma del 1911 raccolti da Lamberto Loria, che raccontano gli usi e i costumi delle tradizioni di alcune comunità montane italiane. Tra queste, un piccolo nucleo, esposto per la prima volta, comprende dei souvenir dedicati alla “montagna” come slitte, ciaspole, ramponi, costumi tradizionali e altro raccolti dall’antropologa Annabella Rossi. Il progetto della mostra si avvale del patrocinio di molti parchi e riserve nazionali e regionali e del sostegno di Obiettivo Mediterraneo, associazione culturale volta a promuovere e difendere il patrimonio paesaggistico e naturale della Regione Mediterranea.

Foto: sito ufficiale del MuCiv-Museo delle Civiltà