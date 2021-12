Un Natale da incubo al teatro Marconi

UN NATALE DA INCUBO

Adattamento e regia Luca Cardillo - Produzione Accademia S. Rita di Beppe Farina

Liberamente tratto da “Il canto di Natale” di Charles Dickens - spettacolo per bambini e ragazzi



Al centro della storia si trovano le vicende di un anziano, tirchio e scorbutico, di nome Mr. Scrooge che, nonostante le sue ricchezze, nega aiuto ed affetto alle altre persone, specialmente le più bisognose. In modo particolare diventa sempre più rigido durante il periodo natalizio, visto dal personaggio come una perdita di tempo. Solo l'incontro con i tre fantasmi del Natale (passato, presente e futuro) potrà far cambiare idea a Scrooge, che si ritroverà tra una miriade di situazioni diverse, a vote rocambolesche, altre volte più tetre e paurose.

L’immortale classico di Natale di Dickens viene adattato in chiave moderna e divertente per far sorridere e riflettere. La solidarietà tra esseri umani è la chiave fondamentale di un testo che insegna ad aiutare il prossimo, sia esso nobile o povero, e a sentirsi arricchiti anche grazie ad un semplice abbraccio; a sentirsi ripagati grazie all’affetto di chi ci è vicino e non solo con i soldi. Lo spettacolo è arricchito da momenti musicali con canzoni moderne e conosciute delle feste natalizie e da riferimenti contemporanei. La riflessione finale mostra come la nobiltà d’animo sia più importante di qualsiasi altro bene materiale: un messaggio chiaro e preciso, che viene indirizzato all’intero pubblico in modo semplice, divertente e soprattutto festoso come il Natale.