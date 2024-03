Un mondo di menu, la mostra al Garum! Biblioteca e Museo della Cucina

Garum! Biblioteca e Museo della Cucina presenta "Un Mondo di Menu", la grande Storia a tavola, la più importante mostra di menu al mondo.

Fortemente voluta da Rossano Boscolo, fondatore del museo, l’esposizione, ad accesso gratuito, presenta 400 prestigiosi menu originali appartenenti alle principali collezioni pubbliche e private. Tra questi, molti saranno esposti al pubblico per la prima volta: dal più antico menu a stampa conosciuto (1803) a quello del Pranzo offerto da Casa Artusi al Presidente Napolitano del gennaio 2011 o del viaggio di papa Francesco a Cuba per incontrare il patriarca Kirill.

I menu esposti sono legati a eventi storici e situazioni particolari, come le celebrazioni per lo Statuto Albertino, la concessione a Garibaldi della cittadinanza onoraria di Londra, la Breccia di Porta Pia e le due guerre mondiali fino ad arrivare alle relazioni diplomatiche del secondo dopoguerra come nel caso del menu della Colazione offerta dal Presidente Cossiga a Michail Gorbaciov e alla Signora Rajssa Gorbaciova all’indomani della caduta del muro di Berlino, le ultime ore del Titanic, le grandi imprese di Amelia Earhart e Charles Lindbergh, Umberto Nobile e Francesco De Pinedo, il primo pranzo di Hitler e Mussolini, le celebrazioni per il matrimonio di William & Kate e le incoronazioni di Elisabetta II e di Nicola II, l’ultimo Zar.

All’allestimento della mostra, ideata e curata dal Garum e dall’associazione internazionale di collezionisti di menu Menu Associati, hanno collaborato Maurizio Campiverdi, proprietario della più vasta collezione di menu conosciuta, Academia Barilla, l’Istituto Luigi Sturzo, il Museo Panini di Modena, Casa Artusi, lo Zeppelin Museum di Friedrichschafen e, eccezionalmente, l’Archivio Storico della Presidenza della Repubblica.