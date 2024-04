"Un mare, tanti porti", laboratori per bimbi e famiglie ad Ostia Antica

Partira? domenica 5 maggio presso il Parco archeologico di Ostia antica "Un mare, tanti porti", un ricchissimo programma di visite e laboratori per famiglie (con ragazzi dai 6 ai 10 anni) che coinvolgera? insieme adulti e ragazzi. I partecipanti saranno guidati in modo immersivo alla scoperta di un mondo che, seppure lontano nel tempo, si rivelera? molto vicino, grazie ai nessi e ai collegamenti tra la storia antica e la propria quotidianita?.

Tutte le attivita? si ispirano all’opera “Interpretare il nostro patrimonio” di Freeman Tilden, un libro punto di riferimento per chi si interessa al patrimonio ambientale e storico e che pone al centro dell’attenzione la “relazione personale” dei visitatori con i luoghi, le opere, l'arte.

Di seguito le date e la descrizione degli appuntamenti:

5 maggio ore 11 - Porti di Claudio e Traiano (Via Portuense 2360, Fiumicino)

FRONTE DEL PORTO

Attraverso la riproduzione di suoni viene ricostruita l'intensa e frenetica vita del porto: le voci dei marinai all'attracco, dei facchini addetti allo scarico delle merci, dei mercanti che decantano le loro preziose merci, dei funzionari imperiali addetti alla contabilita?, in una babele di idiomi diversi. I ragazzi saranno poi chiamati a immaginare altri rumori e suoni con l'aiuto di strumenti appositamente predisposti.

12 maggio ore 11 - Necropoli di Isola Sacra (Via Monte Spinoncia 52, Fiumicino) DONNE, E? ARRIVATO L'ARROTINO!

Lo stato di conservazione ottimale della necropoli portuense consente di approfondire non soltanto le tipologie costruttive ma soprattutto di “restituire la voce” ai defunti pre- senti. Il corredo, unico nel suo genere, delle “insegne” con i mestieri, cosi? come le imma- gini presenti sugli affreschi e sui mosaici e soprattutto le iscrizioni daranno lo spunto per ricreare la vita, le inclinazioni e i caratteri dei tantissimi uomini, donne e bambini che an- cora qui ci parlano. Verra? creata una sorta di “Antologia di Spoon River” con le storie de- gli abitanti del luogo.

19 maggio ore 11 - Scavi di Ostia antica (Viale dei Romagnoli 717, Roma)

CI VEDIAMO ALL'INCROCIO

Tutte le citta? sono formate dall'intersecarsi di piani orizzontali e verticali: orizzontali sono le strade, le pavimentazioni delle case, delle tabernae, delle terme, dei templi...verticali invece sono le pareti, gli interni delle case, dei locali, le facciate degli edifici...i parteci- panti, divisi in squadre andranno alla ricerca di esempi di entrambe le tipologie e su un libretto a soffietto potranno rappresentare esempi verticali e orizzontali mettendoli a con- fronto con quanto ciascuno ha di familiare nella propria abitazione e nella propria citta?.

26 maggio ore 11 - Castello di Giulio II (Piazza della Rocca 13, Roma)

TEVERE E CASTELLO

Immaginiamo un'ordinata quotidianita? di una fortificazione a due passi da Roma, la sua vita scandita dalle incombenze militari e di presidio del fiume...immaginiamo poi che a un certo punto, e precisamente nel 1557, un alluvione catastrofico cambi addirittura il corso del fiume e il castello si ritrovi improvvisamente all'asciutto...che cosa sara? successo dopo? I partecipanti potranno riflettere su come un evento di breve durata puo? portare conseguenze cosi? importanti, uno stravolgimento del paesaggio ma anche della vita quo- tidiana di chi allora abitava nel borgo. Durante l'attivita?, attraverso un teatrino delle ombre, ogni bambino realizzera? un personaggio della storia di quelle giornate, riflettendo anche sull’attualita?: cambiamenti climatici, guerre, disastri ambientali possono anche oggi met- terci di fronte a situazioni simili. L'importante e? trovare una soluzione.

9 giugno ore 11 - Museo delle Navi (Via Alessandro Guidoni, Fiumicino)

VITA DI BORDO

La visita gioco approfondisce tutto quello che serviva per passare la vita a bordo di una nave: le tecniche di orientamento, il saper maneggiare i cavi di ormeggio, le ancore, le at- trezzature marinaresche, conoscere tutte le manovre delle vele, saper stivare un carico e scegliere bene gli alimenti da conservare e consumare a bordo. La vita quotidiana su una nave antica si rivela attraverso gli oggetti e i gesti che piu? la rappresentano. Corde e nodi, di cui verranno svelati tutti i segreti, ne sono gli assoluti protagonisti.

MODALITA? DI PARTECIPAZIONE

Visita e laboratorio: € 5.00

Per partecipare e? necessario l'acquisto del biglietto di ingresso ? (il costo varia a seconda del sito in cui si svolgera? l’attivita?).

Sono disponibili inoltre le Audioguide kids (in italiano e inglese): € 5.00