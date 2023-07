"Un Mare diVino" 2023 a Ostia

Prezzo non disponibile

Sarà il lungomare di Roma a ospitare la quinta edizione di Un Mare diVino, manifestazione che gode del patrocinio della Regione Lazio, dell’Arsial (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio) e dell’Assessorato Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma.

La kermesse si svolgerà sabato 8 luglio, dalle 18 all’una di notte e animerà una delle piazze storiche del litorale capitolino con una grande festa del vino e della cucina laziale. Ad effettuare il taglio del nastro che sancirà l’inizio della manifestazione sarà l’assessore al turismo del X Municipio Antonio Caliendo.

Un Mare diVino sarà l’allegro convivio per chi ha “sete di qualità”, con interessanti assaggi di vini e bollicine proposti dal meglio delle cantine laziali (e non solo) e narrati ai banchi di degustazione dagli stessi proprietari o da esperti enologi e sommelier, e con incursioni gastronomiche tipiche del territorio e performance culinarie “live” eseguite da valenti chef del territorio. A presentare l’evento, organizzato da RistorAgency e Vero Events, saranno Chiara Giannotti, “patron” di VinoTV e Sara De Bellis, direttore di MangiaeBevi.it.

Un Mare diVino 2023

Un Mare diVino è un importante momento di incontro tra produttori, che stanno puntando sempre più alla qualità e che rappresentano non solo i terroir e le bottiglie a cui danno vita, ma anche e soprattutto le persone appassionate del loro mestiere, che hanno deciso di rendere grande, potente, versatile e ricco il comparto enologico laziale, senza dimenticare la presenza degli chef che valorizzano con il loro valore il territorio che ospita la manifestazione e il gran viavai di pubblico di appassionati del vino che dà forza e valore alla manifestazione.

“Ogni nuova edizione è, per noi, motivo di orgoglio - spiegano Fabio Carnevali e Stefano Albano, organizzatori della kermesse - perché si riparte da numeri sempre più importanti, in termini di aziende e pubblico partecipanti, dell’appuntamento dell’anno precedente. Dato che dimostra quanto abbia da raccontare il territorio laziale in materia di enologia, tra storia, identità, tradizioni e innovazione”.

Ma “Un Mare diVino” sarà anche l’occasione per conoscere, attraverso le voci dei suoi protagonisti, le sfide, tra aumenti delle temperature e di rovesci tropicali continui, anticipazione dei tempi della vendemmia e rincari energetici, che attendono il comparto enologico regionale e le risposte già messe in campo tra misure di economia circolare nelle aziende, tra recupero degli scarti, gestione delle acque reflue e gestione dell’energia; o, ancora, le tecniche per mantenere gusto e consumi inalterati, a fronte dei cambiamenti climatici.

Il programma delle degustazioni

Fitto il programma di degustazioni, approfondimenti e show cooking per la più coinvolgente manifestazione estiva in materia di buon bere e buon mangiare, che sarà allestita lungo i vialetti adiacenti i giardini di piazza Anco Marzio, in una sorta di “wine&food village”.

Protagoniste delle degustazioni di Ostia saranno molte cantine laziali, presenti insieme a due grandi consorzi, il Consorzio Roma DOC e il Consorzio Tutela Denominazioni Frascati, o singolarmente: Amor Vitae, Cantina Bacco, Cantina Sant’Andrea, Cantine Silvestri, Cantine Volpetti, Casata Mergé, Etruscaia, Famiglia Cotarella, Gabriele Pulcini, Nina Trinca, Parvus Ager e Tenuta Lungarella.

Sarà inoltre presente una “delegazione marchigiana”, in un’ideale gemellaggio che segue la fortunata prima edizione di “Marche diWine”, tenutasi a Gabicce Mare dal 10 al 12 giugno.

Non solo vino, però. Distillerie Capitoline presenterà i propri liquori, come “Er Gin” e “Vermut”, mentre Simone Neri - pronipote dell’ideatore del celebre Chinotto - l’antica ricetta del suo “Chinottissimo” e l’amaro Neri.

Ad accompagnare le degustazioni alcune eccellenze gastronomiche come la Tiella di Gaeta di Oro del Golfo e le ricercatezze laziali di Vero. Completano il quadro le patatine Fox e l’Acqua Fiuggi.

Gli chef e gli showcooking

Nella “Mangia e Bevi Arena” andranno invece in scena delle esibizioni “live” realizzate dagli chef di alcuni importanti ristoranti di Ostia, protagonisti della cucina di mare del territorio, per uno straordinario connubio tra cibo e vini laziali.

Il programma degli show cooking prevede:

ore 18.30 chef Simone Curti - Molo Diciassette

ore 19.30 chef Emanuele Farag - Il Capanno

ore 20.30 chef Giovanni Ciaravola - Officine Culinarie

ore 21.30 chef Marco Stampone - Gusto Glam

Il “kit degustazione” di Un Mare diVino ha un costo di 15 euro e comprende un calice, una tasca porta bicchiere, cinque gettoni per altrettante consumazioni, un assaggio gastronomico. Per successive degustazioni con 10 euro si potranno acquistare ulteriori cinque gettoni.