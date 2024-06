Un Mare diVino 2024 a Ostia

Prezzo non disponibile

Sabato 29 e domenica 30 giugno, in piazza Anco Marzio a Ostia, va in scena "Un mare DiVino", la manifestazione che prevede degustazione dei migliori vini bianchi, rosati e bollicine d’Italia e di alcune chicche gastronomiche e la possibiltà di abbinarli ai piatti che chef selezionati realizzeranno per l'occasione. Sul litorale romano ci saranno, infatti, 6 show cooking e dj set con musica sotto le stelle.

La kermesse enogastronomica, giunta alla sua sesta edizione, è patrocinata dalla Regione Lazio e dall’ ssessorato Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma, con il contributo dell’Arsial (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio) .

Sabato 29 giugno e domenica 30 giugno, dalle 18 a mezzanotte, in piazza Anco Marzio ( il “salotto” della località lidense), andrà dunque in scena la grande festa del vino e della cucina tra banchi d’assaggio, incursioni gastronomiche e show cooking di importanti chef, presentata da Chiara Giannotti , “patron” di Vino TV.

A intrattenere il pubblico nel corso della due giorni saranno invece le sonorità chill house, afro beat, soulful, jazz and funk groove, grazie al dj set di SDM , pseudonimo di Sandro Di Martino, deejay e producer di fama nazionale. L’evento, organizza to da RistorAgency per Associazione Vero, sarà aperto dal classico taglio del nastro dell’Assessore alle attività produttive e al turismo del X Municipio Antonio Caliendo.

“Per il secondo anno consecutivo Un Mare diVino sarà ospitato in Piazza Anco Marzio. Si tratta di un traguardo molto importante perché Ostia torna a essere la cornice di un evento interamente dedicato all’enologia di qualità. Spero davvero che questo sodalizio possa continuare nel futuro per attrarre sul nostro bellissimo lungomare tutti gli amanti del settore, romani e non ”, ha commentato entusiasta l’assessore.