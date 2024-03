Pasqua a Ostia con "un mare di cioccolato"

Prezzo non disponibile

Dal 28/03/2024 al 01/04/2024

A Pasqua arriva "Ostia Chocolate", la festa del cioccolato della spiaggia di Roma, giunto alla seconda edizione.

L'evento si terrà in piazza Anco Marzio dove maestri cioccolatieri provenienti da ogni parte d'Italia si daranno appuntamento per far degustare ai cittadini tonnellate di prelibatezze preparate nei modi più svariati. Protagonisti indiscussi saranno naturalmente uno dei simboli delle Festività pasquali: le uova di cioccolato che saranno rigorosamente realizzate a mano dai tanti artigiani presenti alla manifestazione.

Vere e proprie opere d’arte, realizzate con ingredienti di pregio, che saranno anche delle gustose idee regalo che renderanno felici adulti e bambini. Non mancheranno anche altre specialità dolciarie a partire dalle montagne di cioccolatini e praline semplici e ripiene fino ad arrivare alle creme al gianduia dalle molteplici fragranze e a tanti altri prodotti realizzati con finissimo cacao. Un’attenzione particolare anche per gli amanti dei prodotti bio e per i vegani che potranno trovare prodotti a loro dedicati.

Alla manifestazione ci sarà spazio, infine, anche per altri eventi collaterali rigorosamente gratuiti, come gli imperdibili showcooking organizzati dai maestri cioccolatieri e come quelli dedicati ai più piccoli che potranno partecipare ai vari laboratori tenuti da diversi pasticceri che utilizzeranno solo cioccolato di primissima qualità.

“Ostia Chocolate” permetterà di festeggiare Pasqua all’insegna del divertimento, tra tavolette, praline, cioccolatini e creme spalmabili che renderanno l’appuntamento imperdibile per i più golosi e gli amanti del cioccolato, in tutte le sue varianti.