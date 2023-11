"Un letto per due" al Teatro Ghione

Al Teatro Ghione di Roma, dal 22 al 26 novembre debutta “Un letto per due”, spettacolo diretto da Livio Galassi, nato dalla riscrittura teatrale di una sceneggiatura firmata da Tato Russo. I due protagonisti, Riccardo Polizzy Carbonelli e Marina Lorenzi, già coppia consolidata nella vita reale, mettono in scena con grande naturalezza la storia di Riccardo e Marina, il cui matrimonio dopo 35 anni è ormai alla fine, del quale scopriamo difficoltà, tribolazioni, risate e dolori, speranze e delusioni.

Il set è composto esclusivamente dalla loro camera da letto, dominata dal grande letto a due piazze al centro della scena; è lì che il pubblico vive le pietre miliari della loro storia, la consumazione del matrimonio, la nascita del primo figlio, il successo di Riccardo come scrittore, la sua relazione extraconiugale, il matrimonio felice della loro figlia femmina insieme alle disavventure del loro figlio maschio, il rapporto con una casa che da centro delle loro peripezie amorose si trasforma in dimora di nuovi fantasmi. Oltre alla coinvolgente interpretazione dei due protagonisti, la commedia si avvale dei raffinati costumi di Giusi Giustino e delle magiche coreografie di Aurelio Gatti affidate a due figure evanescenti, come lo scorrere del tempo che altera le prospettive dei rapporti, mentre il sogno di riportarlo indietro resta solo un sogno.