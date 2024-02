Un horror dedicato a mamma e papà a Centrale Preneste

Prosegue a Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58 - Roma) la rassegna di spettacoli dal vivo, danza, musica, teatro e nuovi linguaggi del contemporaneo YOU. The Young city – You Under 35: venerdì 9 febbraio alle 21.00 va in scena “Un horror dedicato a mamma e papà” della Compagnia Bruttipensieri. Scritto da Niccolò Fettarappa, in scena ci sono Maria Anolfo, Lorenzo Guerrieri, Niccolò Fettarappa e con la partecipazione speciale di Filippo Amatiste.

Una famiglia si riunisce per il consueto pranzo domenicale. A tavola le nevrosi esplodono. Si concentra in una sola stanza l’oppressione e la sofferenza di una vita ricca di affetti. La madre profetizza un futuro radioso per il figlio, mentre il padre è preso nella conta delle sue numerose collezioni di modellini. Mentre i genitori straziano di affetto il figlio, il mondo appare un luogo sempre più inospitale e minaccioso. Il giovane rampollo viene costretto a frequentare corsi di perfezionamento della lingua inglese, per instradarlo a una carriera di successo. L’affetto degenera in violenza. Ma davvero la vita familiare è preferibile alla giungla? Cosa ci spinge a organizzare raduni parentali e barbecue? Una dichiarazione di guerra alla famiglia italiana, la ricerca disperata di confutare la famiglia, la prova a posteriori del suo fallimento, il tentativo scientifico di riconoscerla come patologia, inciampo evolutivo e transitorio da superare.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria on line su https://centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi/ o scrivendo a info@ruotalibera.eu o ingresso diretto il giorno dello spettacolo dalle ore 20.30 previa disponibilità dei posti.

Il progetto è vincitore dell’Avviso Pubblico “Raccolta di Proposte progettuali per la realizzazione di eventi, manifestazioni, iniziative e progetti di interesse per l’Amministrazione capitolina di rilevanza cittadina” promosso da Roma Capitale in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.