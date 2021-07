Un "grande spirito" aleggia su Montesacro

Sabato 17 luglio, alle ore 20 e 30,all’ex GIL , in viale Adriatico,136 a Roma , nuovo appuntamento con la 4° edizione di ArenAniene .

Si comincia alle 20,30 con la presentazione del libro “Guido/a di Città Giardino Aniene” di Maurizio Urbani. Un'approfondita ricerca sulla nascita e lo sviluppo del quartiere basata su archivi e ricerche originali dell’autore “ Mi sono spesso chiesto quale fosse il motivo che spinge l’uomo a progettare e realizzare un giardino attorno alla propria abitazione – dice l’autore nelle note di copertina - È una condizione connaturata all’uomo emersa nel momento in cui da nomade diventò stanziale. Personalmente, ritengo che il giardino possa intendersi come il punto di incontro tra architettura e natura, tra urbanistica e paesaggio, tra concretezza (un pesante mattone) e sogno (una leggera fragranza )”.

Alle 21,15 proiezione del film “ Il grande spirito” di Sergio Rubini, premio Flaiano per il miglior attore. Ambientato a Taranto, sotto il cielo cupo dell’acciaieria , il racconto parte da una rapina in cui Tonino, il protagonista interpretato dallo stsso Rubini, , fugge con la refurtiva, beffando i suoi stessi complici. Braccato, trova rifugio in un abbaino fatiscente abitato da uno strano personaggio: Renato, che si è dato il soprannome di Cervo Nero perché si ritiene un indiano, parte di una tribù in perenne lotta contro gli yankee. Renato, come sillaba sprezzantemente Tonino, è un "mi-no-ra-to", ma è anche l'unica àncora di salvezza per il fuggitivo, che tra l'altro si è ferito malamente cadendo dall'alto di un cantiere sopraelevato. Fra i due nascerà un'intesa frutto non solo dell'emarginazione, ma anche di un'insospettabile consonanza di vedute. Una grande prova di recitazione dell’attore pugliese che insieme a uno strepitoso Rocco Papaleo dà vita a una performance attoriale che tocca tutti i registri, dal comico al grottesco, dal satirico al drammatico.

La 4° edizione della manifestazione cinematografica - dopo la sosta forzata per COVID – sta rinascendo grazie alla collaborazione con l’associazione culturale Ferdinando Agnini . Viene riproposto il format che tanto successo ha riscosso negli scorsi anni, "Ogni sera un film che ha vinto un premio” con la direzione artistica di Patrizia Di Terlizzi.

L’arena è dotata di tutte le misure anti COVID previste dal DPCM in vigore.

Ingresso 5 euro, con tessera 3 euro ( valida tutto l’anno per tutte le manifestazioni dell’ex GIL ) per i posti limitati si consiglia di prenotare

Info e prenotazioni : salagnini@gmail.com; arenaniene@gmail.com;

FB ArenAniene FB Sala Agnini

contatti cell /whatsapp 366 3188501 – 338-1201904

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...