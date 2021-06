Un giorno bianco dove il noi dimora in me: spettacolo-concerto a Villa Grazioli

Dimore Sonore è il Festival delle Ville Tuscolane. Dal 1 luglio al 1 agosto, appuntamento con la prima parte del Festival: un mese di eventi con concerti, teatro, performance e incontri con grandi nomi della cultura, della musica e dello spettacolo. Un cartellone di pregio promosso dalla Regione Lazio, organizzato da Irvit, l’Istituto Regionale per le Ville Tuscolane, e che vedrà la collaborazione anche dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, della Fondazione Romaeuropa e delle associazioni del territorio.

Domenica 18 luglio alle 21.30, a Villa Grazioli, in collaborazione con Romaeuropa Festival, Bartolini/Baronio - RED READING #13 Un giorno bianco_dove il noi dimora in me: spettacolo-concerto tratto dal libro “Ho costruito una casa da giardiniere” di Gilles Cle?ment (ed. Quodlibet). Traduzione sentimentale e intima dell’esperienza che ha significato la lettura di questo testo, con i suoi contenuti, forme e linguaggio. Attraverso una costruzione drammaturgica e sonora il testo scelto viene suonato, raccontato, fatto diventare dialogo. Con questo spettacolo, Bartolini/Baronio si domanda dove stiamo andando, cosa stiamo lasciando, come vivere tra le rovine, e cos’e? casa. (prezzo del biglietto: 10 euro posto unico).

Qui il programma completo di Dimore sonore, il festival delle Ville Tuscolane.

