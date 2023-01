Un Encanto di famiglia, lo spettacolo al Nuovo Teatro San Paolo

Dal 21 al 29 gennaio, la compagnia teatrale "I Ridikulus" portano al Nuovo Teatro San Paolo la novità assoluta del 2023: "Un Encanto di famiglia". Bambini e genitori potranno ridere, divertirsi ed emozionarsi con Mirabel, Abuela, Dolores, Isabela, Pepa, Luisa, Felix e Brun…? Ops non si può nominare, ma ci sarà.

La storia

La giovane Alma Madrigal racconta ai bambini in sala la sua storia. Racconta che è stata costretta a fuggire dal suo villaggio e il suo Pedro, per proteggere lei e suoi tre neonati Julieta, Pepa e Bruno, perde la vita. Il sacrificio di Pedro dà vita ad un miracolo, un Encanto, rappresentato da una candela accesa.

Da quel momento sono passati molti anni e tutti i membri della famiglia hanno un “talento” particolare. Bruno ad esempio, che ha il dono di vedere il futuro, scompare misteriosamente senza far più ritorno. Questo porta la famiglia e l'intero villaggio a ripudiarlo e a smettere di parlarne, come se non fosse mai esistito. Solo la giovane Mirabel non ha sviluppato nessun talento.

Uno spettacolo magico, emozionante e divertente.

Date e orari dello spettacolo

Sabato 21 gennaio alle ore 15.00

Sabato 21 gennaio alle ore 16.30

Domenica 22 gennaio alle ore 15.00

Domenica 22 gennaio alle ore 16.30

Sabato 28 gennaio alle ore 15.00

Sabato 28 gennaio alle ore 16.30

Domenica 29 gennaio alle ore 15.00

Domenica 29 gennaio alle ore 16.30

Per info e prenotazioni 0655340226 - 3711793181