Un Don Chisciotte tutto nuovo al Teatro Narzio

Cast in Definizione in “Chi... Sà...” Un progetto scritto e diretto da Fausto Costantini. Liberamente ispirato a Don Chisciotte di Miguel De Cervantes.

Ambientato nei primi anni 50, un padre si confronta a muso duro con il figlio dedito a delinquere, per vedere oltre il quotidiano e credere nel sogno come momento innovativo per una vita aperta ai grandi ideali realizzativi e sociali. CHI... SA... Ovvero Chisciotte e Sancho...

In scena il 25 Maggio 2024 ore 21.00