"Un dolce pensiero", l'iniziativa solidale per donare un pasto alle famiglie in difficoltà

“Un dolce pensiero” è l'iniziativa solidale che scende in campo a pochi giorni dal Natale per accorrere in aiuto dei più bisognosi. Destinato alle famiglie bisognose e promosso da Maiorana Maggiorino SpA in collaborazione con la Caritas Diocesana di Roma, il progetto si terrà presso il Centro Commerciale Arca di Capena dall’11 al 23 dicembre.

I clienti che effettueranno presso i negozi del centro commerciale una spesa a partire da 20 euro riceveranno in omaggio la tavoletta di cioccolato fondente solidale da 60 gr. Al termine dell’iniziativa Maiorana Maggiorino S.p.A, per conto del Centro Commerciale Arca di Capena, donerà alla Caritas di Roma una somma pari a 2 euro per ogni tavoletta regalata durante l'evento. Il ricavato sarà utilizzato dalla Caritas di Roma per offrire un pasto alle persone in difficoltà.

In questo periodo di pandemia la Caritas di Roma mette in campo ogni giorno migliaia di interventi a sostegno di chi ha più bisogno. La solidarietà espressa fattivamente sul territorio è da sempre una prerogativa di Maiorana, che da anni sostiene le diverse iniziative solidali promosse da Caritas. Anche in questa emergenza Maiorana Maggiorino, ha messo a disposizione il suo Centro Commerciale sostenendo l’iniziativa “Un dolce pensiero”.

“L’emergenza che stiamo vivendo - spiega Domenico Salvoni, Marketing Manager di Maiorana - amplifica i problemi e i bisogni primari delle famiglie e delle persone più fragili. Per sostenere l’evento abbiamo previsto un piano di comunicazione con diversi mezzi: affissioni, pubblicità dinamica, spot radio, inserzioni sui media locali e Social ADS. Gli amici della Caritas di Roma ci sosterranno attraverso i loro canali, sia online che tradizionali".