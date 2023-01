Un concerto per violino e pianoforte a casa Schumann

Daniele Orlando, violino

Elena Matteucci, pianoforte



Musiche di Clara Wieck e Robert Schumann



Due compositori uniti nell’arte e nella vita alla soglia di un momento terribile, due realtà creative che pur nello stesso dramma ci portano verso modi di sentire e comporre completamente differenti

Due interpreti, Daniele Orlando ed Elena Matteucci, che si scoprono accomunati da uno stesso pensiero interpretativo… questo il dualismo che si fa protagonista del concerto del 22 Gennaio

Le sonate per violino e pianoforte di Robert Schumann, due delle quali presentate in questo programma, furono concepite nel suo ultimo periodo creativo, un periodo caratterizzato da ricorrenti crisi nervose e stati depressivi. La prima sonata op. 105 fu scritta in breve tempo come in una sorta di accelerazione della creatività dovuta probabilmente dall’acuirsi della malattia. La Sonata per violino e pianoforte n. 3 in la minore, fu l’ultimo lavoro completato prima dell’aggravarsi dei disturbi psichici, culminati a febbraio del 1854 nel tentativo di suicidio nelle acque del Reno.

Entrambe le sonate rimandano ad una sorta di mare inquieto, e nello stesso tempo alla ricerca di una dimensione diversa…metafora di una deriva che in breve condurrà l’autore alla disgregazione completa del sé.

A fare da contraltare a tutto questo i due lavori di Clara, entrambi del 1853 , una Clara, come suggerisce la sua musica, non ancora conscia della tragedia che sta per iniziare dove la gioia per la ripresa della composizione lascia pian piano il posto a un dolore intimo ma pur sempre terreno.



Programma

CLARA SCHUMANN - Tre Romanze per violino e pianoforte op. 22

ROBERT SCHUMANN - Sonata n. 1 per violino e pianoforte op. 105 in la minore

CLARA SCHUMANN - Tre Romanze op. 21 per pianoforte

ROBERT SCHUMANN - Sonata n. 3 per violino e pianoforte in la minore



Sala dei Lecci - Bioparco di Roma

Ingresso pedonale villa Borghese

Incrocio

V. Le Aldrovandi, via Mercadante, v.le Rossini



COSTI BIGLIETTI

Intero € 15,00. - Ridotto € 10,00 (riservato ai soci, ai minori di anni 18, agli over 65 e agli studenti universitari e di conservatorio).



BIGLIETTERIA IN LOCO

I biglietti si acquistano esclusivamente in loco al botteghino allestito dall’organizzazione e aperto al

pubblico a partire da 90 minuti prima di ogni evento fino all’inizio delle performance.



A cura di A.P.S. Camera Musicale Romana

Direttore Artistico: Elvira Maria Iannuzzi

in collaborazione con Fondazione Bioparco di Roma e "Luogo Arte Accademia Musicale"



Indicazioni per raggiungerci:

Sala dei Lecci – Bioparco di Roma



Tram: n° 19 – fermata ‘Bioparco’ - Bus: n° 3, 52, 53, 926, 217, 360, 910*



Metropolitana: linea rossa, stazione ‘Flaminio’ e ‘Spagna’



Chi viene in macchina può usufruire dell'ampio parcheggio lungo il viale del giardino zoologico n.1



La prenotazione è vivamente consigliata



Per Informazioni e prenotazioni:



