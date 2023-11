Un albero per il futuro: riforestazione 2000 alberi a Cinecittà World

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

"Un albero per il futuro" è questo il titolo dell'evento presentato da Cinecittà World, in collaborazione con "Natù", azienda leader nel settore della sostenibilità ambientale. Nella giornata di lunedì 20 novembre, saranno piantumati oltre 2000 alberi.

L'appuntamento coinvolgerà molte migliaia bambini provenienti da diverse scuole del Comune di Roma, che avranno l’occasione di partecipare a un percorso di educazione ambientale. L'iniziativa mira a sensibilizzare i giovani sulle tematiche ambientali e a promuovere un impegno concreto verso la protezione dell'ambiente. Durante il percorso di educazione ambientale, i bambini apprenderanno l'importanza degli alberi per l'ecosistema e l'effetto positivo che hanno sul clima e sulla biodiversità.

Grazie alla partnership con Cinecittà World e il secondo parco del gruppo, Roma World – parco a tema dedicato all’antica Roma - che ha fatto della sostenibilità e dell’attenzione alla biodiversità la propria caratteristica distintiva, i due parchi si trasformeranno in un punto di incontro per l'educazione ambientale e l'azione concreta per la lotta i cambiamenti climatici.

Infatti, gli alunni delle primarie, avranno l'opportunità di mettere in pratica le conoscenze apprese nel percorso di educazione ambientale, partecipando attivamente alla piantumazione di migliaia di alberi all’interno del parco. Ogni bambino sarà affiancato da un esperto di Natù, che fornirà istruzioni e spiegazioni sulla corretta tecnica di piantumazione e sulle specie arboree coinvolte.

L'iniziativa non solo promuove la sostenibilità ambientale, ma offre anche ai bambini la possibilità di sperimentare il senso di responsabilità verso l'ambiente e la soddisfazione di partecipare alla creazione di un futuro più verde.

I bambini saranno incoraggiati a seguire l'evoluzione delle piante da loro piantate nel corso del tempo, promuovendo così un legame duraturo con la natura e la consapevolezza dell'importanza di preservarla.

Nel progetto viene coinvolta l’Associazione Italiana Persone Down, che si occuperà di prendersi cura degli alberi fino al completo attecchimento. Questo approccio dimostra l'impegno congiunto per la sostenibilità e l'inclusione sociale, creando una connessione significativa tra la protezione dell'ambiente e il sostegno alle persone con fragilità.

Cinecittà World per l’impegno dell’associazione, donerà a tutti i suoi iscritti un abbonamento gratuito per l’ingresso al parco. Il grande evento di piantumazione degli alberi si svolgerà il 20 Novembre 2023, sarà aperto al pubblico e alle Istituzioni.

Saranno presenti anche rappresentanti delle scuole coinvolte, nonché esponenti di Natù e Cinecittà World, che condivideranno informazioni e risponderanno alle domande dei giovani studenti.

Previsto il coinvolgimento di Roma Capitale, della Regione Lazio, della Associazione Italiana persone Down, del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero delle politiche agricole e forestali, da Enea e dell’ANCI.

Il progetto “un Albero per il Futuro” è patrocinato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, Ministero politiche agricole e delle Foreste, da ENEA e da ANCI e da oltre 150 comuni Italiani e punta a coinvolgere i giovani e ad educarli alla tutela dell'ambiente, per salvaguardare il futuro delle prossime generazioni.