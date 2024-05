Un abbaglio blu zaffiro regia Jessica Ferro

Il Palco è Tuo, il laboratorio teatrale dell’attrice romana Jessica Ferro, con due sedi tra Roma e Catania al Teatro Fellini, presenta lo spettacolo “Un abbaglio blu zaffiro”, i prossimi 18 e 19 maggio al Teatro Aniene di Roma. Lo spettacolo scritto da Camilla Cutillo, nasce da un’idea della stessa e Gabriele Vergamini, e vede il debutto alla regia di Jessica Ferro e l’aiuto regia di Mario Faenza.

In una incantevole dimora del quartiere Prati di Roma si intrecciano le vite di una coppia e dei loro bizzarri amici, “Abbagliati” da un misterioso anello di zaffiro, celato in un cassetto.

Il gioiello scatena il caos, creando una ragnatela di equivoci, malintesi e situazioni esilaranti, che si dipanano in intreccio imprevedibile.

Sul palcoscenico l’attore Giulio Marino, Camilla Cutillo, Gabriele Vergamini, Ombretta Barone, Alessandro Mazzarini, Fabiola Faenza, Maria Francesca Cicia e Mario Faenza.

Grande successo per il laboratorio teatrale Il Palco è tuo dell’attrice Jessica Ferro, che divide la sua attività di attrice tra Roma e Catania al Teatro Fellini, e sarà protagonista degli spettacoli “Coppia aperta quasi spalancata” di Dario Fo e Franca Rame, “La Lupa – il tormento di un amore impossibile” da Giovanni Verga ed elaborato da Giuseppe Finocchiaro e in “Adolf prima di Hitler” di Antonio Mocciola, regia Diego Sommaripa.

L’attrice romana con “Un abbaglio Blu Zaffiro” è alla sua prima prova da regista, ruolo che replicherà con alcuni spettacoli a Roma e Catania, sempre al Teatro Fellini, tra maggio e giugno di cui sveliamo solo i titoli ma di cui non spoileriamo nulla. La Ferro sarà la regista anche di “Una scatola in soffitta di Carla Balsamo a Catania e di “C’era una volta” sempre al Teatro Fellini di Catania, nel ruolo anche di autrice, e con i suoi giovanissimi attori in “Stranger Things” tratto dall’omonima serie tv Netflix a Roma.

Un abbaglio blu zaffiro

Teatro Aniene

Via delle Vigne Nuove 458 Roma

Sabato 18 maggio alle ore 21.00

Domenica 19 maggio alle ore 18.00

Info e prenotazioni: 392 2305333 – 393 2812983