"L'ultima notte rosa - The final tour", Umberto Tozzi alle Terme di Caracalla

Debutta giovedì 20 giugno, dalle splendide Terme di Caracalla di "L'ultima notte rosa - The final tour", la tournée mondiale con cui Umberto Tozzi dà il suo addio alla scena live.

Le Terme di Caracalla daranno inizio a questo gran finale dedicato al pubblico dal cantautore italiano. Si proseguirà a piazza San Marco a Venezia, il 7 luglio e poi in numerose date italiane (circao 30) e altrettante in 4 continenti tra il 2024 e il 2025.

Dopo 50 anni di una carriera costellata di successi e riconoscimenti in Italia e nel mondo, più di 80 milioni di dischi venduti e oltre 2000 concerti, l’annuncio a sorpresa dell’addio alle scene è stato dato il 15 marzo 2024 al Teatro L’Olympia, la sala concerti più antica di Parigi, un auditorium tra i più prestigiosi del mondo, palco che l’artista ha calcato per tre volte, l’ultima delle quali a gennaio 2024, e che sarà una delle immancabili tappe de “L’ultima notte rosa - The final tour”.

L’ultima occasione per vivere le emozioni dei live di Umberto Tozzi sarà una sequenza di quasi 60 spettacoli indimenticabili in location d’eccezione che toccheranno ben 4 continenti: Europa, America, Asia e Oceania. Accompagnerà l’inconfondibile voce dell’artista un’orchestra di 21 elementi, l’Ensemble Symphony Orchestra.