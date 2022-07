Umberto Tozzi, il concerto gratuito ad Anzio

Umberto Tozzi apre ad Anzio il tour italiano di "Gloria Forever". La nuova data del concerto è domenica 10 luglio, alle 20,45, in piazza Garibaldi.

Il Sindaco, Candido De Angelis, l'Assessore alle Politiche delle Attività Produttive, del Turismo e dello Spettacolo, Valentina Salsedo e l'Amministrazione Comunale tutta, insieme a Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci, comunicano che il concerto di Umberto Tozzi, previsto il 26 giugno scorso in Piazza Garibaldi ad Anzio, annullato a causa di un problema di salute dell’artista, è stato nuovamente programmato per domenica 10 luglio, alle ore 20.45.

Umberto Tozzi ha espressamente richiesto il recupero di questo concerto per poter incontrare il pubblico di Anzio, che attendeva, con ansia, questo importante evento live sul nuovo palco in Piazza Garibaldi. Il concerto sarà a ingresso gratuito.