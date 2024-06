“Finché ci sarete voi con me io da qui non mi muovo”, così nella prima data romana del suoi tour, il 22 giugno allo Stadio Olimpico, Ultimo ha annunciato a sorpresa un nuovo tour. Aveva detto che nel 2025 si sarebbe fermato e invece no: per la quarta estate consecutiva tornerà sui palchi dei più grandi stadi italiani.

Ultimo Stadi 2025 - La favola continua è il nome del tour che passerà anche da Roma, di nuovo allo Stadio Olimpico, ormai seconda casa del cantautore di San Basilio. In mezz'ora dall'apertura delle vendite, sono stati venduti 100mila biglietti e, poco dopo, le date di Roma e Milano sono state raddoppiate. Ultimo sarà allo Stadio Olimpico il 10 e l'11 luglio 2025. I biglietti sono in vendita dal 26 giugno.

“Non smettete mai di credere nelle favole”, è la frase che chiude i concerti del cantautore, che dal palco del suo Stadio Olimpico, nella sua Roma, ha condiviso anche la notizia che diventerà papà. Nella terza e ultima data del suo tour 2024 allo Stadio Olimpico, infatti, il cantante ha accolto la compagna Luna di Giacomo e baciandole la pancia ha annunciato la gravidanza.

“Se c’è una cosa che so e che ho imparato da voi, da quando siamo partiti insieme, è la parola famiglia”, queste le parole di Niccolò che abbracciando Jacqueline ha chiesto di illuminare lo stadio e cantare tutti insieme il ritornello del brano, un regalo per loro, e per tutti i presenti che hanno appreso con entusiasmo, stupore e commozione la notizia. Nel prossimo concerto allo Stadio Olimpico, Ultimo sarà già papà di un bimbo o una bimba, questo ancora non lo sappiamo.