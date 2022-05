Ultimo appuntamento di Orbita, la stagione danza al Teatro Palladium

Intero 15 euro Ridotto (over 65, under 24, convenzioni) 12 euro Ridotto 8 euro

Prima nazionale e prima romana il 21 maggio al Teatro Palladium con l’ultimo appuntamento di Orbita, la stagione danza diretta da Spellbound che intende mappare le realtà di punta della danza contemporanea.

In scena due lavori della coreografa di origine serba, ma di stanza ad Amsterdam, Dunja Jocic, già premiata con il prestigioso VSCD Zwaan nel 2021, che presenta in prima romana il cortometraggio Bird, diretto insieme al regista Marinus Groothof e, in prima nazionale, The Previous Owner, uno spettacolo che esplora il tema del transumanesimo.

Un’indagine sulla libertà è al centro di Bird, premiato con il Cinedance Public Award di Amsterdam nel 2016: il rapporto di un bambino e una madre, diva dell’opera e il percorso di emancipazione che gli consente di sperimentare attraverso il gioco le infinite occasioni per scoprirsi libero.

Dal piano puramente personale a quello etico, Dunja Jocic con The Previuos Owner, sul palco alle 21.30, si inserisce sulla scia del dibattito filosofico e culturale, aperto dal transumanesimo, concentrato sulle possibilità e i limiti di espandere le capacità fisiche e cognitive dell’uomo attraverso la biotecnologia.

Si può superare il confine tra la vita e la morte? Le tecnologie possono riprogettare la condizione umana? Nel prossimo futuro, la mente di un uomo in fin di vita viene installata su un giovane corpo, stimolando una battaglia sull'identità della nuova persona generata.

Sugli echi di Blade Runner, The Previous Owner è la battaglia tra mente e corpo, tra umano e replicante che lottano per la proprietà dell’essere umano appena creato.