Clean up sul territorio urbano di Roma, ultima tappa

The Custodians Plastic Race, innovativo format di clean-up sistematico ideato dalla BioDesign Foundation in collaborazione con l’Istituto Idrografico della Marina Militare, la Guardia Costiera e la Protezione Civile, è pronta per l’ultimo appuntamento dell’evento di pulizia del territorio urbano di Roma, che si svolgerà mercoledì 12 giugno in occasione della conclusione dei Campionati Europei di Atletica Leggera 2024.



Sotto il patrocinio del Ministero della Difesa, della Città di Roma e dei Campionati Europei di Atletica Leggera 2024, seguendo il motto ALL TOGETHER NOW! WE CLEAN THE PLANET, BioDesign Foundation e The Custodians Plastic Race compiono un ulteriore passo verso l’obiettivo di ridurre la presenza della plastica in natura e ripristinare la preziosa bellezza del territorio.



Il 12 giugno si svolgerà un’operazione specifica di pulizia sistematica in occasione della chiusura delle gare del Campionati che vedrà la partecipazione straordinaria di numerosi volontari dello staff degli Europei di Atletica. Durante la giornata è prevista l’organizzazione di un talk in cui verrà illustrato il progetto The Custodians Plastic Race e i traguardi raggiunti durante le giornate di pulizia, che si sono svolte il 7, l’8 e il 9 giugno nella zona del Municipio I, dell’Auditorium Albergotti e lungo le sponde del Tevere.



I custodi del futuro, dopo aver compilato il modulo di iscrizione sul sito, si danno appuntamento nei punti di raccolta, precedentemente rilevati e attentamente studiati attraverso l'applicazione CESP (The Custodians Earth Solution Platform), una piattaforma digitale scaricabile tramite app da App Store e Play Store che permette a chiunque di segnalare la necessità di pulizia di specifici punti (spiagge, prati, strade) o aree particolarmente problematiche a causa di perdite di petrolio o oggetti sul fondo di fiumi, laghi e mari. La segnalazione si trasforma in un punto rosso sulla mappa, a cui si assegna un valore compreso tra 1 e 5 a seconda della gravità del problema, per trasformare i problemi del mondo in sfide, soluzioni e azioni.



Dopo un briefing sulle modalità di raccolta, vengono consegnati i materiali necessari per la pulizia e l’attività entra nel vivo fino al momento dello smistamento, pesa e registrazione dei rifiuti raccolti.



Tra gli obiettivi di The Custodians Plastic Race, quello di aumentare la consapevolezza ambientale, sensibilizzando l'opinione pubblica e coinvolgendo le comunità locali (scuole, associazioni e famiglie) in iniziative congiunte di pulizia che educano a diventare ambasciatori dell'ambiente nelle loro comunità.



Gallery



Ogni tappa di The Custodians Plastic Race rappresenta una gara contro il tempo per ripulire il pianeta dalla plastica e ogni volta che approda in una nuova città segna il raggiungimento di un piccolo traguardo all’interno dell’ambizioso e più ampio progetto promosso della BioDesign Foundation.