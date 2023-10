Uhlala Show il debutto del nuovo live di Holly’s Good

Un’unica data, il 3 novembre prossimo, al Jerò Restaurant di Ponte Milvio per il nuovo format live Uhlala Show - Crazy, Sexy, Dancing, ideato e coreografato dalla direttrice artistica, la showgirl Holly's Good.

Una regia chirurgica che dà vita ad uno spettacolo dal respiro prettamente internazionale, fatto su misura per i nuovi “contenitori” dell’intrattenimento italiano e non, post Covid, vista l’indisponibilità di teatri e seguendo le tendenze del pubblico e dei grandi show oltreoceano.

Un live show che strizza l’occhio, per regia e coreografie, ai grandi palchi internazionali noti e blasonati come il “Wintergarten Varietè” a Berlino” il “Lio” a Ibiza e a Palma di Maiorca, Il Crazy Horse a Parigi, e i musical del Piccadilly Theatre di Londra.

Sul palco, in questa data unica, 3 grandi ospiti d'eccezione, artiste che provengono da mezza Europa: la voce ed il carisma di Katie Cash da Varsavia, artista esplosiva, dinamica, poliedrica lavora per i grandi teatri della Germania.

Da Zagabria Puma Stiga ballerina e performer eclettica, le sue esibizioni spaziano dai numeri col fuoco fino a numeri aerei, è attualmente una delle artiste più richieste a livello internazionale.

Attesissimo il ritorno di Giada Ottaviani direttamente da Madrid, la regina indiscussa dell'hair hanging, disciplina che la vede in numeri aerei utilizzando solo i capelli, con numeri circensi mai visti, di alta suspence. Un nuovo dinner show unico, site specific, in una totale full immersion con il pubblico presente.

Con le tre artiste sul palco il ballerino cubano Josè Diamante, con il suo ritmo caliente nelle vene, artista residente nei più famosi club di latino e non solo.

Immancabili le Good Girls Dancers che proporranno i loro numeri più iconici.

Un dinner show che vi immergerà nelle atmosfere live di città come Parigi, Las Vegas, Londra, New York, in un viaggio nella danza, nelle arti e nella bellezza senza pari, per concludersi con la migliore selezione musicale del dj set.

Uno spettacolo unico da non perdere.