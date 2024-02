Ucraina. Storie di Resistenza, la mostra fotografica al MAXXI

Fino all’11 marzo, al MAXXI di Roma, è in programma la mostra Ucraina, Storie di Resistenza: un percorso fotografico che racconta e documenta l’impatto del conflitto sulle comunità colpite dalla brutale aggressione russa.

A guidare il visitatore saranno gli scatti di Arianna Arcara (Italia), Mykhaylo Palinchak (Ucraina), Rafa? Milach (Polonia) e Sandra Schildwächter (Germania): immagini scattate tra i palazzi distrutti nel Donetsk, nella regione di Kharkiv o nei rifugi di Kiev. Momenti di quotidianità che si alternano alle tracce del conflitto, mostrando civili che si addestrano per diventare soldati, ma anche volontari che preparano un pasto caldo per militari, medici e giornalisti.

Volti di adulti e bambini segnati dal dolore, ma anche rafforzati dalla determinazione di chi non si lascia piegare ed è pronto a reagire. A due anni dall’inizio dell’invasione russa, la mostra Ucraina, Storie di Resistenza offre una nuova occasione per riflettere sulle cause e le conseguenze del conflitto, sottolineando il ruolo cruciale della narrazione fotografica in tempi sempre più segnati da campagne di disinformazione. Le immagini si trasformano così in veri e propri documenti, che mostrano la guerra e i suoi orrori, ma anche la resistenza del popolo ucraino, che col supporto dei suoi alleati porta avanti una battaglia fondamentale per il futuro dell’Europa e del mondo.

Arianna Arcara, Mykhaylo Palinchak, Rafa? Milach e Sandra Schildwächter sono stati selezionati nell’ambito dell’International Visitor Leadership Program (IVLP), uno dei programmi di scambio culturale più prestigiosi del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d’America, che ogni anno, attraverso le proprie Ambasciate in tutto il mondo, coinvolge circa 4.500 giovani leader. I quattro fotografi hanno partecipato nel 2021 al programma: “A Global Moment in Time”, un IVLP speciale che ha esaminato le conseguenze sociali del COVID-19. Pochi mesi dopo si sono ritrovati nuovamente in Ucraina, impegnati a sensibilizzare l’opinione pubblica su una delle vicende più rilevanti del nostro tempo.