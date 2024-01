"Non so che fare prima", Uccio De Santis al teatro

I saldi dell’estate, la spesa al centro commerciale e la lotta tra moglie e marito per avere un po’ spazio nell’armadio, sperando di non trovare qualcuno nascosto dentro. Uccio De Santis arriva al Teatro Brancaccio, l'11 aprile 2024, con lo spettacolo "Non so che fare prima".

Due ore di divertimento tra monologhi di vita vissuta, sketch di coppia, barzellette e un po’ di musica. Non necessariamente in quest’ordine, perché Uccio non sa mai cosa fare prima. In ogni caso, cambiando l’ordine delle battute, l’effetto comico non cambia.