La seconda edizione del festival Ucci Ucci, se ti trovo ti leggo! punta sull’internazionalità e porta a Roma autrici simbolo della letteratura per ragazzi come Meg Rosoff e Susie Morgenstern.

Il programma completo e tutti gli ospiti che prenderanno parte alla festa della lettura organizzata e interamente finanziata dalla libreria indipendente Il Giardino Incartato di Roma.



In arrivo il terzo weekend di settembre, da venerdì 16 a domenica 18, Ucci Ucci, se ti trovo ti leggo! è la festa della lettura promossa dalla libreria Il Giardino Incartato, con sede in uno dei quartieri più multiculturali e popolari della città, Il Pigneto. Per il secondo anno consecutivo le libraie Barbara Ferraro e Cecilia Mancini faranno un grande dono alla città, confezionando un festival del libro per bambini e ragazzi originale, dinamico, accogliente, incentrato sulla qualità degli interventi, che conta sulla presenza di ospiti di prestigio, come le due grandi scrittrici americane Meg Rosoff e Susie Morgenstern.

Interamente sostenuto e finanziato dalla libreria Il Giardino Incartato, Ucci Ucci si rivolge a tutti e a tutte in un’ottica di servizio e di inclusione: ai tanti affezionati clienti abituali, ai lettori occasionali e casuali, ai curiosi, alle persone del quartiere e a quelle che arrivano (e tornano) da lontano, ai bambini e alle bambine di ogni età, ai ragazzi e alle ragazze piene di domande e di misteri, agli adulti che non smettono di cercare risposte.



A partire dal pomeriggio di venerdì 16 settembre e fino alla sera di domenica 18 settembre si succederanno una serie di appuntamenti immancabili, pensati per coinvolgere e interessare ogni tipo di lettore: dal gustoso laboratorio “con ingredienti segreti” di Mariachiara Di Giorgio, vincitrice del Premio Andersen 2022 come migliore illustratrice, allo spassoso incontro a suon di barzellette di Pera Toons, che garantisce disegni e risate a crepapelle; dagli scambi con brillanti autrici e autori capaci di appassionare i ragazzi alla lettura, come Manlio Castagna, Patrizia Rinaldi, Giuliana Facchini, Susanne Schmidt, ai ritr’atti poetici di Laura Riccioli e Fiora Blasi; dagli interventi creativi e giocosi di artiste d’eccezione come Teresa Porcella e Irene Penazzi, agli approfondimenti letterari, storici e di costume tenuti da esperte di letteratura per l’infanzia come Barbara Servidori, Carla Ghisalberti, Marina Petruzio.

Momenti clou del festival saranno i dialoghi a tu per tu con due straordinarie autrici internazionali: Meg Rosoff, vincitrice, tra gli altri, del rinomato premio Carnegie Medal e dell’Astrid Lindgren Memorial Award, che sarà protagonista di un atteso appuntamento dedicato alla grande narrativa per l’infanzia e l’adolescenza; e Susie Morgenstern, che ha firmato oltre 200 libri ed e? pubblicata dalle piu? grandi case editrici, che incontrera? i suoi lettori per chiacchierare dei suoi romanzi, di come si divenga una scrittrice cosi? affermata, della sua passione per il canto.

La libraia e scrittrice Barbara Ferraro presenterà i suoi evocativi albi illustrati e una novità freschissima di stampa in compagnia dell’illustratore Andrea Alemanno, dell’illustratrice Silvia Molteni e dell’attrice Fiona Sansone. La giovane Valeria Gargiullo racconterà il suo fortunato libro d’esordio “Mai stati innocenti” (Salani editore), vincitore del Premio John Fante Opera Prima 2022, dando voce a due periferie romane molto diverse tra loro e affidando alla scrittura un prezioso ruolo di riscatto sociale, mentre la cantastorie Carla Colussi, alias Girandola, si aggirerà per il festival leggendo ai bambini a più riprese, con il suo irrinunciabile gilet delle storie e la sua borsa.

Le tre serate del Festival metteranno in scena spettacoli affascinanti: il viaggio verso Blu, l’isola delle sirene, di Sara Righi; il teatro dei piedi di Laura Kibel; i racconti di Daniele Fior, accompagnati al pianoforte con le musiche di Marco Dell’Acqua.