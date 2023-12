Twins Father’s Band in concerto per SOS Villaggi dei Bambini

SOS Villaggi dei Bambini entra, anche quest'anno, in pieno mood natalizio organizzando appuntamenti all’insegna della solidarietà e dell’inclusione. Tra le iniziative che contribuiranno a sostenere i Programmi di accoglienza e di sostegno familiare dell’Organizzazione in Italia, giovedì 14 dicembre è in programma, a partire dalle ore 20:30, il concerto live della Twins Father’s Band, al Six Music Loft (Lungomare Regina Elena, 74/b) di Ladispoli.

La band di medici musicisti torna sul palco di Ladispoli: dismessi i camici e gli stetoscopi, il gruppo (composto da Emanuele Caroppo, Alessandro Cina, Emiliano Santacroce, Silvio De Santis e Alessandro Pasqualini) accorda la chitarra per esibirsi in un imperdibile concerto; una serata che unisce a un momento di svago, un gesto di solidarietà, con l’augurio che questo Natale possa essere per tutti un tempo di rinascita e di rispetto verso l’altro. Immancabili i brani più noti, che fanno cantare tutti i presenti: Occidentali's Karma che diventa “Vaccinazione falla” e Sweet Home Chicago che si trasforma in “Si mo’ ce vado (in ospedale)”.

Tra divertimento e risate, il programma della serata prevede un aperitivo iniziale, l’intrattenimento con le cover rock della band che sensibilizzerà i partecipanti su problematiche sociali, mediche e di integrazione e sul finire un brindisi con dolce natalizio.

Il ricavato della serata contribuirà a sostenere i programmi di accoglienza e sostegno familiare che SOS Villaggi dei Bambini promuove in Italia.