Tutto per Lola al Teatro Manzoni

Dalla penna magica di Roberta Skerl approda al Teatro Manzoni di Roma "Tutto per Lola", una commedia tragicomica, appassionante e divertente, che fonde insieme ironia, umanità ed horror. In scena Paola Quattrini, Mirella Mazzeranghi, Maria Cristina Gionta, Cinzia Alitto e Geremia Longobardo, per la regia di Silvio Giordani, in scena da giovedì 16 maggio a domenica 2 giugno.

Sul palco le vicende di quattro prostitute in pensione, che restano coinvolte in un giallo per salvare una giovane collega nigeriana. Quattro caratteri molto diversi, vite difficili alle spalle ma tutte accumunate da un grande cuore. Ester (Paola Quattrini) forte e allegra, gestisce il gruppo con fantasia, Carla (Maria Cristina Gionta) è una accanita seguace di fiction stile Rosewood, C.S.I. e Criminal Minds, Luisa (Mirella Mazzeranghi) è posata e ragionevole ma con un segreto custodito gelosamente e Livia (Cinzia Alitto) è decisa, arguta e schietta fino alla durezza. Tra loro ricordi in comune, nostalgie, solidarietà e complicità femminile ma anche un giovane commissario di polizia (Geremia Longobardo) che tenterà di sciogliere gli enigmi.

Una storia emozionante e coinvolgente da cui si intravede il dolore del passato e quanto le protagoniste si siano illuse di amare o di essere amate. Un bel giallo-rosa, accompagnato dalle note di grandi successi degli anni 60.

“L’opera – spiega il regista Silvio Giordani - non ha la dinamica classica del giallo, in quanto allo spettatore è chiaro sin da subito chi sia l’assassino e affronta temi molto seri e delicati parlando di violenza e morte ma al tempo stesso di vita e di speranza. Tutto ha un sapore dolce-amaro senza però mai dare spazio alla tristezza. Anzi spesso si ride e ci si diverte riflettendo sull’ironia della vita in un susseguirsi continuo di battute brillanti e dialoghi intensi”.